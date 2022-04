Mobiltelefone in Kleinheubach und Weilbach geklaut

Diebstahl eines Mobiltelefons in Kleinheubach

Kleinheubach. Bereits am Freitag, dem 08.04.2022, gegen 12:40 Uhr, wurde durch eine zunächst unbekannte männliche Person, in einem Ladengeschäft in Kleinheubach, in der Seehecke, ein Mobiltelefon entwendet. Der Dieb konnte hier in einem Pkw mit französischer Zulassung (Teilkennzeichen war polizeilich bekannt) in unbekannte Richtung flüchten. Der entstandene Beuteschaden, bzw. der Zeitwert des entwendeten Mobiltelefons betrug ca. 1000 Euro. Am 09.04.2022 konnte der Pkw, in dem der Tatverdächtige flüchtete, in Miltenberg, auf dem Aldi-Parkplatz, durch eine Polizeibeamtin der Polizeiinspektion Miltenberg, die privat unterwegs war, erkannt werden. Die anschließende Polizeikontrolle durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miltenberg führte zur Täterermittlung und zum Auffinden des entwendeten Mobiltelefons.

Diebstahl zweier Mobiltelefone bei Privatfeier in Weilbach

Weilbach. In der Zeit vom 08.04.2022, 20:00 Uhr auf den 09.04.2022, 01:00 Uhr, wurden bei einer privaten Feier in Weilbach, 2 Mobiltelefone der Marke I-Phone durch eine oder mehrere unbekannte Personen entwendet. Die jeweiligen Geschädigten erschienen am 09.04.2022 bei der Polizeiinspektion Miltenberg und zeigten den Diebstahl an. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen oder mehrere Teilnehmer der Feier. Bei Anzeigenaufnahme konnten keine Täterhinweise erlangt werden.

Fahrt unter Drogeneinwirkung in Großheubach

Großheubach. Am 09.04.2022, gegen 19:00 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2309, bei Großheubach, die Fahrerin eines Pkw, Ford durch eine Verkehrsstreife der Polizeiinspektion Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei der Polizeikontrolle Marihuanageruch im Fahrzeuginneren durch die Polizeibeamten festgestellt wurde und die Fahrerin des Pkw einräumte Marihuana konsumiert zu haben, wurde ihre Weiterfahrt mit dem Pkw unterbunden und sie musste sich einer Blutprobe unterziehen. Die Pkw-Fahrerin erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

mkl/Polizei Miltenberg