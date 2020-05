Mittelsinn: Unbekannte stehlen 28 Bienenvölker und Imker-Ausrüstung im Wert von 50.000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zwischen Montag, 27., und Donnerstag, 30. April, zu – am wahrscheinlichsten ist jedoch die Nacht auf Donnerstag. Sie brachen zwei Bauwagen, die in der Nähe der Schafhaltung des Imkers im Bereich der Gemarkung Großer Einstall in Richtung Emmrichsthal stehen, mit einem roten Brecheisen auf. Das Diebesgut muss mindestens mit einem Kastenwagen abtransportiert worden sein. Der Imker ist der Polizei zufolge bereits im Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres Opfer in vergleichbaren Fällen geworden. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang der Taten aus. Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise an die Polizei: Tel. 0 93 51 / 97 41 - 0