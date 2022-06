So ein Ärger: Wird der Lack am eigenen Auto zerkratzt, sollten Betroffene den Schaden fotografieren und mit dem Versicherer das weitere Vorgehen besprechen.

Am Sonntag zwischen 07:30 Uhr und 17:45 Uhr ist der in der Langgasse in Eußenheim (Landkreis Main-Spessart) geparkte blaue Mitsubishi auf der linken Seite mit einem langen Kratzer und mehreren kleinen Kratzern versehen worden.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Quelle: Polizei Karlstadt/ lesa