Mitarbeiter findet Schlange auf Firmengelände in Marktheidenfeld

Das Tier wurde gegen 2 Uhr unter einer metallverarbeitenden Maschine entdeckt. Nach Rücksprache mit einem sachkundigen Reptilienkenner handelte es sich bei dem ca. 35 cm langen Tier um eine harmlose Schlingnatter, die ursprünglich aus Asien stammt, aber auch in Deutschland beheimatet ist. Das Reptil, dem es offensichtlich gut ging, wurde in die Freiheit entlassen.

Mountainbike gestohlen

Marktheidenfeld. Ein lila-grünes Damen-Mountainbike im Wert von 550 € wurde am Sonntag, zwischen 10:00 und 20:00 Uhr, in der Baumhofstraße gestohlen. Das Fahrrad der Marke ORBEA war in einem außen an einem Mehrfamilienhaus angebauten Fahrradabstellraum abgestellt gewesen. Das Fahrrad selbst war unverschlossen, aber der Abstellraum jedoch abgeschlossen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Vereinsheim verunstaltet

Markt Triefenstein, OT Homburg. Einen Schaden von etwa 500 Euro richtete ein Unbekannter durch Schmierereien an einem Vereinsheim in der Straße „Am Wolpenberg" an. In der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag. 12:53 Uhr, trieb der Unbekannte sein Unwesen und malte mit rotem Edding auf der Wand zur Straßenseite des Gebäudes und an einer Revisionsklappe aus Plastik an der Eingangsseite jeweils einen Schriftzug. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

