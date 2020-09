Mitarbeiter findet scharfe Munition in Toilette eines Obernburger Supermarktes

Am 25.09.20, 14:00 Uhr, wurde durch einen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Straße „Auf der Au“ im Ortsteil Eisenbach, in der Kundentoilette des Marktes, scharfe Munition, 16 Schuss, Kaliber 9 Millimeter, aufgefunden, die dort zuvor durch eine unbekannte Person entsorgt wurden und sich wohl nicht herunterspülen ließen. Die Polizei Obernburg ermittelt wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.

Kennzeichen von Wohnwagen in Wörth gestohlen

Wörth a.M., Lkr. Miltenberg Im Zeitraum vom 20. Bis 25.09.20 wurde in der Landstraße auf einem Campingplatz das Kennzeichen an einem abgestellten Wohnwagen durch einen unbekannten Täter entwendet. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Unfallflucht in Großwallstadt

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg In der Zeit vom 24. Auf den 25.09.20, wohl in den Nachtstunden, wurde in der Straße „Am Knontal“ in Großwallstadt ein parkender Golf durch einen Unbekannten beschädigt. Vom Schadensbild her, könnte der Verursacher auch ein Radfahrer gewesen sein, der beim Vorbeifahren den geparkte Pkw touchierte. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg