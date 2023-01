Mit verbotenem Messer ins Gemündener Amtsgericht

Das Einhandmesser wurde durch das Sicherheitspersonal sichergestellt, dann konnte der 76-jährige das Amtsgericht betreten. Gegen den Mann wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt.

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Durch das Bayernwerk wurde der Polizei Gemünden mitgeteilt, dass in der Mühlstraße in Karsbach ein Stromverteilerkasten beschädigt ist. Der Schaden wird mit rund 3500 Euro beziffert. Der genaue Unfalltag ist nicht bekannt.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 entgegen.

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Vorfahrt missachtet - Unfall in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Honda Civic die Karbacher Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Ringstraße wurde ihm durch die Fahrerin eines VW Caddy die Vorfahrt genommen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda gegen eine Straßenlaterne geschleudert, welche hierbei stark beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000 Euro.

Meldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Nach Spiegelberührung in Zellingen weitergefahren

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 06:25 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Sattelzug die Staatsstraße von Zellingen in Richtung Duttenbrunn. Hierbei kam dieser ein Lkw derart mittig entgegen, dass es zu einer Spiegelberührung der beiden Fahrzeuge gekommen ist. Der 55-Jährige blieb an der Unfallstelle stehen, der entgegenkommende Lkw fuhr weiter. Am Lkw des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Kotflügel an BMW in Karlstadt zerkratzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 19:25 Uhr hatte ein 18-Jähriger seinen Pkw der Marke BMW auf dem öffentlichen Parkplatz am Baggertsweg in Karlstadt geparkt. In dieser Zeit wurde durch einen bislang unbekannten Täter der vordere linke Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Hinweise zum Verkehrsunfall sowie zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt