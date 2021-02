Mit verbotenem Einhandmesser am Bahnhof Karlstadt

Das Messer wurde sichergestellt, den Mann erwartet eine Strafanzeige.

Polizei findet LSD bei jungen Mann

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Mannes fanden die Beamten am Mittwoch gegen 18:00 Uhr am Bahnhof in Karlstadt mehrere LSD haltige Tabletten. Das Rauschgift wurde sichergestellte, auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Autorempler in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Ein 45-jähriger Autofahrer übersah am Mittwoch gegen 08:45 Uhr beim Rückwärtsrangieren, im Bereich der Einfahrt zum ehemaligen Krankenhaus Karlstadt, den hinter seinem Fzg. haltenden Pkw eines 21-jährigen Mannes, wodurch es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt