Mit umgebautem E-Bike zu schnell in Würzburg unterwegs

Der Fahrzeugführer kam der Aufforderung der Beamten stehen zu bleiben, nicht nach und fuhr davon. Kurze Zeit später wurde der Fahrer wieder gesichtet, entzog sich jedoch erneut der Anhaltung. Schließlich konnte dieser fußläufig in der Grombühlstraße angetroffen werden. Sein Fahrzeug hatte er in unmittelbarer Nähe abgelegt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille, da er zudem drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich offensichtlich um ein umgebautes E-Bike, dass weder eine Betriebserlaubnis hat noch für den Straßenverkehr zugelassen war. Einen für das Kraftrad notwendigen Führerschein besitzt der Würzburger auch nicht.

Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, der Fahrerlaubnis-Verordnung und dem Pflichtversicherungsgesetz.

Geparkte Autos beschädigt

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an mindestens zwei in der Sanderstraße geparkten Pkw die Außenspiegel beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.