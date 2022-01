Mit über zwei Promille in Buchen am Steuer

Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, dass die Frau mit ihrem Wagen in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei kontrollierte die 37-Jährige und stellte dabei fest, dass diese stark alkoholisiert war. Nach einem Alkoholtest musste die Frau ihren VW stehen lassen und mit den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus kommen. Ihren Führerschein musste sie gleich abgeben. Auf die 37-Jährige kommen nun eine Strafanzeige sowie der Entzug des Führerscheins zu.

Walldürn. Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich eine bislang unbekannte Person von einer Unfallstelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Walldürn. Der Besitzer eines VW Tiguan hatte seinen Wagen am Freitag, gegen 18 Uhr, im Bereich einer Bäckerei am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen erheblichen Schaden an der Fahrertüre fest. Die unbekannte Person war vermutlich beim Ausparken aus einem gegenüberliegenden Parkplatz gegen das SUV gefahren und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen.

Das Polizeirevier Buchen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 06281 9040 nach Zeugen des Unfalls.

Radschrauben wurden gelöst

Buchen. Mehrere Radschrauben an den Vorderrädern eines Pkws löste eine unbekannte Person zwischen Donnerstag und Freitag in Buchen. Der Mitsubishi war unter anderem auf dem Parkplatz des Buchener Hallenbads abgestellt. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte die Manipulation während der Fahrt, da das Auto ungewöhnliche Geräusche verursachte. Eine Kontrolle ergab, dass eine Radschraube fehlte und weitere

gelockert waren.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Pkw-Fahrer erfasst Fußgänger

Buchen. Schwer verletzt wurde ein Fußgänger, der am Freitag, kurz nach 13.30 Uhr auf der Landesstraße 522 zwischen Hettingen und Rinschheim von einem Auto erfasst wurde. Der 33-Jährige lief am rechten Fahrbahnrand in Richtung Rinschheim und wurde von einem ein gleicher Richtung fahrenden 41-jährigen Seat-Lenker erfasst. Der Passant wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rollerfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mosbach. Leichte Verletzungen zog sich eine 15-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Majolika-Centers in Mosbach zu.

Der vorschriftsmäßig fahrenden Jugendlichen kam in einer Kurve ein Fahrzeug entgegen, obwohl auf dem Parkplatz eine Einbahnstraßenregelung gilt. Bei einem Bremsmanöver stürzte die Rollerfahrerin und verletzte sich leicht. Der circa 40 Jahre alte Mann amSteuer des entgegenkommenden Familien-Vans bemerkte den Sturz, setzte seine Fahrt aber auf der Eisenbahnstraße in Richtung Mosbacher Innenstadt fort. Bei dem älteren, dunklen Fahrzeug könnte es sich um einen VW Sharan, Seat Alhambra oder Opel Zafira handeln. Der Fahrer, der gebräunte Haut und graue Haare hatte, trug einen Kurzhaarschnitt und einen Bart. Er war zusammen mit einem rund 20 Jahre alten Beifahrer unterwegs.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, melden.

Mosbach. Auf Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro bleibt eine Audi Fahrerin sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Donnerstag, zwischen 10.05 Uhr und 10.25 Uhr gegen den Wagen gefahren ist.

Die Frau hatte das weiße Fahrzeug in einer Parkbucht in Höhe des Mosbacher Bahnhofs in der Eisenbahnstraße in Mosbach abgestellt. Nach ihrer Rückkehr zu der Limousine stellte die Audi-Fahrerin die Beschädigung an der Stoßstange hinten links fest. Eine bislang unbekannte Person war gegen den Audi gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf die Geschädigte zu warten oder die Polizei zu rufen.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

vd/Polizei Heilbronn