Mit über zwei Promille im Auto durch Gemünden

Am Samstagnachmittag bemerkte ein aufmerksamer Autofahrer einen vorausfahrenden Wagen , der deutlich auffällig unterwegs war. Die Fahrerin des Wagens bremste an grünen Ampel ab und war in Schlangenlinien unterwegs. In einem günstigen Moment konnte der nachfahrende junge Mann die Dame anhalten und den Fahrzeugschlüssel an sich nehmen. Anschließend verständigte er die Polizei. Bei der Überprüfung wurde dann bei der 42-jährigen Fahrerin ein Wert von über zwei Promille festgestellt. Daraufhin musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen; der Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt.

Werbeschild in Gemünden Geklaut

Gemünden-Schaippach Bereits in der letzten Woche wurde in Schaippach ein Werbeschild entwendet, das an einem Grundstückszaun in der Nähe der Bushaltestelle angebracht war. Das abgerissene Schild konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 50.-- € geschätzt.

BMW angefahren - Verursacher flüchtet

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart Bereits am Freitagabend bemerkte ein 40-jähriger Fahrzeugführer, dass sein Auto einen Schaden an der linken, vorderen Stoßstange aufwies. Der BMW stand geparkt in einer kleinen Sackgasse in der Wernfelder Straße. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden wurde hier auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Illegale Klebeaktion in Gemünden

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart. Einem aufmerksamen Zivilbeamten der Gemündener Polizei fiel am Samstagnachmittag ein junger Mann auf, der in der Bahnhofstraße an jeden Laternenmast oder Zigarettenautomaten etwa DIN A6 große Sticker aufklebte. Bei der Kontrolle zeigte sich der junge Mann aus Aachen ziemlich einsilbig, da er „mit der Polizei nicht reden wollte". Weiterhin gab er grinsend an, dass ihm entfallen sei, was er alles illegal beklebt habe.

Mit den blauen Aufklebern sollte offensichtlich auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht werden.

Nach Hinweis, dass er vermutlich auch für die Entfernung der Aufkleber finanziell aufkommen müsse, machte er sich auf den Rückweg um alles selbst zu entfernen.

dc/Polizei Gemünden