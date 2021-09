Mit über 3,3 Promille in Wertheim unterwegs

Gegen 2.15 Uhr wurde der Mann mit seinem Gefährt in der Willy-Brandt-Straße kontrolliert, da er keine Beleuchtungen an seinem Fahrzeug angeschaltet war. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war, was ein Test mit 3,3 Promille bestätigte. Daraufhin ging es für den Mann in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Wertheim. Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag ein in Wertheim-Bettingen abgestelltes Fahrzeug auf. Aus dem Inneren des Wagens, der in der Hauptstraße abgestellt war, entwendeten die Täter mehrere hochwertige Werkzeuge.

Ein weiterer Pkw-Aufbruch ereignete sich in derselben Nacht in Wertheim-Kembach. Die Diebe begaben sich in die Kembachtalstraße zu einem dort geparkten Firmenwagen und brachen diesen auf. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten ebenfalls hochwertige Werkzeuge.

Insgesamt entstand bei den Vorfällen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Aufbrüchen machen können oder in den Bereichen der beiden Straßen eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Heilbronn