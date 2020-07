Mit über 2,5 Promille in Alzenau unterwegs

Eine 61-jährige Michelbacherin fuhr am Montag gegen 12.00 Uhr mit ihrem Nissan und einem platten Reifen auf das Gelände einer Tankstelle in der Industriestraße. Der Grund des platten Reifens könnte an 2,63 Promille liegen, die der Alkomat vor Ort anzeigte. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Michelbacherin nach erfolgter Blutentnahme entlassen.

Beim Rangieren Auto in Kahl angefahren

Ein 36-jähriger Paketbote wollte am Montag gegen 15.00 Uhr mit seinem Sprinter rückwärts rangieren. Hierbei übersah er einen 22-jährigen Kahler, der mit seinem Audi hinter dem Sprinter stand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist gering, allerdings klagte der Kahler an der Unfallstelle über Schmerzen und begab sich selbständig zum Arzt.

Betonwand in Schöllkrippen unsachgemäß aufgehängt

In der Spessartstraße wurde am Montag gegen 10.00 Uhr ein Fertighauselemente abgeladen. Ein Arbeiter brachte zum Entladen der Bauelemente mit einem Kran, offenbar die falschen Halterungsösen an. Eine Öse konnte dem Gewicht von etwa 900 Kilogramm nicht standhalten und das Bauelement zerbrach und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei konnte ein 78-jähriger Schöllkrippener durch ein Ausweichmanöver mit seinem Opel Schlimmeres verhindern und touchierte das Bauelement nur mit dem hinteren rechten Kotflügel. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000.- Euro.

Dachfenster in Alzenau eingetreten

Durch unbekannte Täter wurde zwischen Samstag 16.00 Uhr und Monatg 6.00 Uhr ein Oberlicht (Dachfenster auf dem Flachdach der Halle für mehr Helligkeit) der Kahltalhalle in Michelbach eingetreten. Hierzu kletterten die unbekannten Täter über eine Außenleiter am Kamin hoch und traten mutwillig das Oberlicht ein. Der Sachschaden beträgt 1.500.- Euro

Kinderfahrrad in Alzenau entwendet

Am Samstag gegen 13.00 Uhr, wurde in Alzenau ein unverschlossenes rotes Kinderfahrrad aus einem Grundstück im Auerpfad entwendet.

Kennzeichen in Alzenau gestohlen

Zwischen Sonntag 23.00 Uhr und Montag 17.30 Uhr, wurden die beiden Kennzeichen eines in der Birkenhainer Straße abgestellten BMW's entwendet.

Fahrrad am Bahnhof in Kahl geklaut

Zwischen Montag 14.00 Uhr und 18.30 Uhr wurde vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Kahl am Main ein versperrtes Moutainbike Marke Specialized entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt 1.000.- Euro.

Maschendrahtzaun in Karlstein beschädigt

Zwsichen Freitag 14.00 Uhr und Montag 7.00 Uhr, wurde ein Maschendrahtzaun in der Seligenstädter Straße beschädigt. Der Sachschaden beträgt nur wenige hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Rauschgift in Schöllkrippen weggeworfen

Ein 17-Jähriger warf am Montag gegen 08.00 Uhr beim Erblicken einer Streife der Polizeiinspektion Alzenau eine schwarze Tasche in einen Grünstreifen. Eine Durchsuchung der Tasche erbrachte circa 13 Gramm Marihuana und etwa 2 Gramm Amfetamin zum Vorschein. Der Schüler wird wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

stru/Polizei Alzenau