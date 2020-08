Mit über 1,5 Promille in Aschaffenburg Auto gerammt

Ein 20-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr die Dunzerstraße in Richtung Gabelsberger Straße. Hierbei touchierte er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW Mini. Der Mini wurde weiter auf einen davor geparkten BMW 7er geschoben. Die Fahrzeuge wiesen erhebliche Schäden im Front- und Heckbereich auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Airbags des Ford ausgelöst, woraufhin der 20-Jährige über Schmerzen in Kopf- und Brustbereich klagte. Eine Rettungswagen-Besatzung führte die medizinische Erstversorgung durch. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war zunächst nicht notwendig. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Ford-Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, woraufhin der Mann zur Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht wurde. Hier entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Dem jungen Mann wurde der Führerschein entzogen. Der Fahrzeugschlüssel wurde nur noch dem Vater des Verunfallten überlassen, der seinen Sohn auf der Dienststelle abholte. Der 20-Jährige verursachte einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

15-jähriger Mofa-Fahrer im Kreisel in Damm übersehen

Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen gegen 07:40 Uhr die Linkstraße in Richtung Nordring und fuhr hierbei in den dortigen Kreisverkehr ein. Als ein Opel-Fahrer aus Richtung Hanauer Straße ebenfalls in den Kreisel einfuhr, wurde der 15-Jährige von diesem übersehen. Es kam zur Kollision und der junge Mann zu Fall. Die Retter lieferten ihn aufgrund Rückenschmerzen und Prellungen in ein Krankenhaus ein. Sein Mofa wurde an den Seiten verkratzt. Das Auto wies eine eingedrückte linke Frontschürze auf. Der 57-jährige Fahrer blieb unverletzt.

VW in Tiefgarage Aschaffenburger Stadthalle angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Dienstag, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr, einen VW. Das Auto war in der Tiefgarage Stadthalle abgestellt und weist nun Kratzer am hinteren linken Kotflügel auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unbekannter verkratzt Auto in Damm

Ein Honda wurde im Zeitraum von Montag 15 Uhr bis Dienstag 15:45 Uhr durch einen unbekannten Täter beschädigt. Das Fahrzeug, das in der Aschaffstraße abgestellt war, weist nun eine verkratzte Fahrertür auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg