Mit selbst gebastelten Kennzeichen auf der Autobahn unterwegs

Auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg fiel am Mittwoch um 17:15 Uhr einer Streife der Verkehrspolizei ein selbstfahrender Mobilkran mit besonderen Kennzeichen auf. An dem Arbeitsfahrzeug waren niederländische Exportkennzeichen, jedoch mit deutscher Buchstaben- und Ziffernkombination angebracht.

Eine Überprüfung ergab, dass diese Buchstaben-Zahlenkombination tatsächlich zuvor aus Deutschland stammte und auch für diesen Kran ausgegeben war. Mittlerweile ist der Kran aber nicht mehr zugelassen und zwar weder in Deutschland noch in den Niederlanden.

Bei der anschließenden Kontrolle des Lastwagenfahrers wurde zudem festgestellt, dass keine aktuelle Versicherung für dieses Fahrzeug vorhanden war. Die von dem 42-Jährigen als Grund angegebene Überführungsfahrt in die Tschechische Republik wurde unterbunden und die Kennzeichen sichergestellt.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach