Mit Quad bei Gänheim von Fahrbahn gerutscht und überschlagen

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Quad entstand bei dem Unfall nur ein geringer Sachschaden.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen des Unfalles, insbesondere mehrere Spaziergänger, welche in dem Bereich unterwegs waren und den Unfall gesehen haben sollen, sich unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

Kleintransporter gestohlen und beschädigt stehengelassen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstag, 30.01.21, 18:00 Uhr bis Sonntag 31.01.21, 14:00 Uhr wurde ein weißer Fiat Kleintransporter einer Umzugsfirma von einem Betriebsgelände am Baggertsweg entwendet. Das Fahrzeug wurde vom Täter dann am Mainufer im Bereich des alten Sportplatzes stehen gelassen, nachdem es gegen einen Betonboller am Sportplatz gefahren war. An dem Kleintransporter entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Die Schadenshöhe an dem Betonboller beträgt ca. 1500.- Euro

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl und der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der nPolizei Karlstadt