Zu schnell unterwegs - Unfall auf A3 bei Goldbach verursacht

Am Auto sowie an mehreren Leitplankenfeldern entstand Schaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

Bessenbach. Ein ähnlich gelagerter Unfall um 13:25 Uhr verlief weniger glimpflich. Der Fahrer eines Mercedes kam hier auf Höhe Bessenbach in einer langgezogenen Rechtskurve mit nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und überschlug sich mit seinem Pkw. Noch in der Schleuderbewegung touchierte er zwei andere Autos leicht. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten einen weiteren Auto.

Der 21-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Der insgesamt verursachte Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro. Vor Ort waren u.a. die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sowie die Autobahnmeisterei eingesetzt. Nach kurzer Fahrbahnsperrung waren der Seitenstreifen und der rechte Fahrstreifen wieder befahrbar, nach etwa 2,5 Stunden konnte die Fahrbahn nach Räumung wieder komplett freigegeben werden.

Von Lkw-Fahrer genötigt - Zeugen gesucht

Goldbach, A 3 Ri. Würzburg. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 24 Uhr ereignete sich auf der Autobahn ein Nötigungsdelikt. Die Fahrerin eines grauen Toyota Auris befuhr zur Tatzeit den rechten Fahrstreifen der A 3 in Richtung Würzburg. Im Bereich der Einhausung fuhr ein unbekannter Kraftfahrer mit seinem Sattelzuggespann extrem dicht auf den Pkw Toyota auf und blendete mehrfach auf. Die Beifahrerin im Pkw bestätigte diese Wahrnehmung. Die 38-jährige Autofahrerin fühlte sich durch das Verhalten des Lkw-Fahrers genötigt und erstattete Anzeige. Der Sattelauflieger soll blau mit gelber Aufschrift gewesen sein, über den Fahrer ist nichts bekannt.

Zeugen, die die beschriebene Situation zwischen dem Toyota und dem Sattelzuggespann beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei Hösbach zu melden.