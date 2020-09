Der 31-Jährige wurde am späten Sonntagabend in Erlenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde eine Alkoholisierung des Mofafahrers festgestellt. Ein Atemalkoholtest bei der Polizei Marktheidenfeld ergab schließlich einen Wert von 0,86 Promille. Die Fahrzeugschlüssel blieben zunächst in polizeilicher Verwahrung.