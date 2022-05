Mit Marihuana in Obernburg erwischt

Im Tütchen befand sich eine geringe Menge Marihuana. Bei einem der jungen Männer konnte bei der Kontrolle im Weiteren noch eine zweite geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit erheblichem Sachschaden

Leidersbach. Am 17.05.22, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein Hyundai-Fahrer die Hauptstraße in Leidersbach. Der Fahrer geriet in Fahrtrichtung Hausen nach links von der Fahrbahn ab und prallte wuchtig gegen drei geparkte Autos. Diese wurden jeweils derart stark beschädigt, dass eine Abschleppung erforderlich war. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere zehntausend Euro. Beim Fahrer des Hyundai wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung von ca. 0,7 Promille festgestellt.

Betrunken gegen Fahnenmast geprallt

Niedernberg. Am 17.05.22, um 13 Uhr, rangierte eine Peugeotfahrerin auf einem Supermarktplatz im Hansaring. Offenbar wegen einer erheblichen Alkoholisierung von ca. 1,3 Promille fuhr die Fahrerin mit dem Fahrzeugheck rückwärts gegen einen Fahnenmast, der dadurch umknickte. Die Fahrerin muss mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Zahlreiche Handy- und Gurtverstöße

Obernburg. Am 17.05.22, im Laufe des Vor- und Nachmittages wurden in Dienstbereich der Polizeiinspektion Obernburg mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hier waren vor allem Gurtverstöße, aber auch das Benutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt im Focus. Diese Verstöße zählen zu den Hauptunfallursachen bzw. sind Ursache für schwere Verletzungen bei Verkehrsunfällen. In Mömlingen, Obernburg, Sulzbach und Elsenfeld wurden an Kontrollpunkten insgesamt 17 Gurtverstöße und 14 Handyverstöße festgestellt und geahndet.

Alkoholisiert unterwegs

Elsenfeld. Am 17.05.22, gegen 07:30 Uhr, wurde ein polnischer Fahrzeuglenker mit seinem Mitsubishi in der Straße "Vordere Hart" im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer wies erheblichen Alkoholgeruch auf, woraufhin ein Vortest einen Wert von umgerechnet 1,7 Promille ergab. Beim Fahrer wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt.

Zimmerbrand - durch Shisha verursacht

Kleinwallstadt. Am 17.05.22, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein junger Mann in seinem Zimmer eine Shisha auf dem Bett geraucht hatte. Hier fiel offenbar die Kohle auf die Matratze und steckte diese in Brand. Durch eine erhebliche Rauch- und Rußentwicklung wurde das Zimmer beschädigt und auch der Mann erlitt Beschwerden durch das Einatmen des Rauches und musst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Kleinwallstadt war mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Quelle: Polizei Obernburg/ lady