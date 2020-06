Mit Kleintransporter in Sulzbach gegen Baum gefahren - Insassen betrunken

Ein Kleintransporter stieß am Donnerstagabend auf der Strecke von Dornau nach Leidersbach gegen einen Baum. Die beiden 20- und 39-jährigen Insassen blieben unverletzt. Über die Fahrereigenschaft schwiegen sich die Beiden allerdings aus, was vermutlich an der Alkoholisierung lag. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei Beiden an und das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Älteren noch ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Zudem beleidigte er die aufnehmenden Polizeibeamten noch, wofür er eine Anzeige zu erwarten hat. Der Unfallschaden dürfte bei rund 5.000 Euro liegen.

stru/Polizei Obernburg