Mit getuntem E-Bike in Elsenfeld erwischt

Der Streife war ein Radler aufgefallen, der auf seinem Haibike am Kreisverkehrsplatz beim Toom-Markt locker tretend mit gut 50 km/h Richtung Ortsmitte radelte.

Da die gefahrene Geschwindigkeit auf Radtuning hindeutete, wurde der Radler angehalten und überprüft. Er räumte im Rahmen der Kontrolle ein, mittels Tuningchip sein E-Bike „aufgepimpt" zu haben, um somit schneller unterwegs sein zu können.

Die Streife stellte das E-Bike sicher, um eine Begutachtung durch einen Sachverständigen zu veranlassen.

Reifen plattgestochen

Klingenberg-Trennfurt. Vermutlich in der Zeit von 6. Oktober, 18 und 7. Oktober, 9.20 Uhr hat ein noch Unbekannter zwei Reifen eines Ford Focus plattgestochen. Der schwarze Pkw war von seinem Besitzer im Bereich der Großen Gasse in Trennfurt geparkt worden. Als der Trennfurter am Donnerstag früh mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, stellte er den Schaden an den Reifen fest. Er dürfte sich auf rund 250 Euro belaufen.

Polizei Obernburg/mm