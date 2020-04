Mit gestohlenem Rad und berauscht in Bürgstadt unterwegs

Bei der anschließenden Kontrolle räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin gab der Beschuldigte an, dass er das Fahrrad zuvor an einem Gartenzaun des Wohnmobilparkplatzes an der Dreschhalle in Bürgstadt entwendet hatte. Der Eigentümer des Mountainbikes der Marke Bulls bislang unbekannt und wird gebeten sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.