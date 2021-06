Mit gestohlenem Auto und geklauten Kennzeichen auf der A3

Am Freitagabend gegen 20 Uhr kontrollierten Beamten der Autobahnpolizei Aschaffenburg, an der Anschlussstelle Rohrbrunn, einen Toyota der in Richtung Würzburg unterwegs war. Hierbei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Unter anderem waren an dem Toyota gestohlene Kennzeichen angebracht. Diese hatte der 35-jährige Fahrer keine 24 Stunden zuvor gestohlen. Den Toyota selbst kann der Fahrer ebenfalls nicht sein Eigen nennen. Diesen hatte er ohne Wissen des Besitzers an sich genommen.

Weiter konnte er keinen Führerschein vorzeigen und hatte Betäubungsmittel im Gepäck und konsumiert. So wurde der Wagen sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zu guter Letzt wurde der 35-jährige auch noch mit einem Europäischen Haftbefehlt gesucht, so dass er an Ort und Stelle verhaftet und zur Haftbefehlseröffnung dem Gericht vorgeführt wurde.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach