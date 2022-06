Mit frisiertem Scooter in Sulzbach unterwegs

Auf Vorhalt räumte der 18-Jährige nach seiner Anhaltung ein, sein Gefährt „aufgepimpt" zu haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seinen Scooter stellten die Beamten sicher.

Spiegelberührung in Elsenfeld

Elsenfeld. Zu einem Unfall mit Spiegelberührung kam es am Mittwoch gegen 15.20 Uhr. Auf der Strecke zwischen Rück/Kreuzmühle und dem Kreisverkehrsplatz an der Elsenfelder Ortsumgehung streiften sich zwei Autos, die beide mittig fuhren, an den Spiegeln. Eine Haslocherin meldete den Unfall, bei dem an ihrem grauen VW Golf der Spiegel beschädigt wurde. Der andere Unfallbeteiligte, der einen silberfarbenen Wagen fuhr, ist noch unbekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro.

Polizei Obernburg/mm