Mit Fernlicht geblendet: Spiegel in Gemünden abgefahren

Am Mittwoch fuhr eine 26-jährige Autofahrerin um 7 Uhr auf der Kreisstraße MSP11 von Karlstadt in Richtung Kleinwernfeld. Kurz vor Kleinwernfeld kam ihr ein Auto entgegen. Dieser hatte sein Fernlicht noch an und die 26-jährige Frau wurde hierdurch geblendet. Es kam zu einer Berührung der jeweiligen Außenspiegel und der Spiegel von der 26-jährigen Frau wurde total beschädigt. Die 26-jährige hielt an der Unfallstelle an und verständigte die Polizei. Der andere Wagen ist, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Karlstadt gefahren. Die Polizei Gemünden bittet unter der Telefonnummer: 09351/9741-0 um Hinweise.