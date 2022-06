Mit fast 1,8 Promille in Erlenbach unterwegs

Der verdächtige Seat war den Zeugen zwischen Niedernberg und Großwallstadt aufgefallen, da er auf seiner Fahrt fast die ganze Straße benötigte. Nachdem die Mitteiler den scheinbar betrunkenen Autofahrer zunächst aus den Augen verloren wurde er im Bereich Obernburg erneut gesichtet und von einem Zeugen bis zu einem Parkplatz in der Berliner Straße verfolgt. Hier konnten die Zeugen beobachten, wie der Seatfahrer einen geparkten Anhänger leicht touchierte, allerdings keinen Schaden anrichtete.

Kurze Zeit später wurde der Fahrer des Pkw von einer Polizeistreife überprüft, die auf Grund der Mitteilung des Zeugen bereits nach dem Seat fahndete.

Die eingesetzten Beamten stellten bei dem sichtlich desorientierten und alkoholisierten Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Der Erlenbacher konnte sich auf Grund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr erinnern, wo er zuvor im Landkreis überall herumgefahren war.

Im Pkw fanden die Beamten mehrere bereits geleerte Bierdosen und Schnapsfläschchen vor.

Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an, ein durchgeführter Alcotest ergab bei dem Alkoholsünder einen Wert von 1,78 Promille.

Am Bahnhof mit Haschisch erwischt

Kleinwallstadt. Bei der Kontrolle einer 19-Jährigen im Bahnhofsbereich haben Beamte der Polizei Obernburg eine geringe Menge Haschisch sichergestellt.

Der Streife war die junge Frau aufgefallen, da sie sich gemeinsam mit einem amtsbekannten Betäubungsmittelkonsumenten am Dienstag nachmittag verdächtig verhielt.

Sie händigte den Beamten im Rahmen der Überprüfung ihr mitgeführtes Haschisch aus.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Obernburg. Am Dienstag gegen 18:05 Uhr ist einer Streife in der Miltenberger Straße ein Rollerfahrer aufgefallen, der noch ein blaues Versicherungskennzeichen an seinem Kleinkraftrad angebracht hatte.

Der ertappte Schüler hatte es versäumt, sich für die Saison 2022 ein neues grünes Versicherungskennzeichen zu besorgen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Beim Abbiegen verunfallt

Kleinwallstadt. Am Dienstag gegen 15:20 Uhr hat es an der Einmündung Elsenfelder Straße/Talstraße in Hofstetten gekracht.

Zur Unfallzeit wollte eine Leidersbacherin von Elsenfeld kommend nach links in die Talstraße Richtung Kleinwallstadt abbiegen. Hierbei übersah die VW-Passat-fahrerin einen Hausener, der mit seinem Audi die Talstraße, aus Hausen kommend, Richtung Kleinwallstadt befuhr.

Die Leidersbacherin fuhr beim Abbiegen in das Heck des vorrangigen Audis. Hierbei entstand an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Elsenfeld. Einen berauschten Pkw-Fahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Dienstag gegen 14.15 Uhr Im Höning aus dem Verkehr gezogen. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der junge Mann stark berauscht war und seine Koordination stark gestört war. Der Klingenberger räumte auf Nachfrage ein, Cannabispatient zu sein und zuvor bei einem bekannten auch konsumiert zu haben. Die eingesetzten Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Auto während Kieser Training beschädigt

Klingenberg. Ein weißer Citroen Vanster ist am Dienstagmorgen in der Alexander Wiegand Straße beschädigt worden. Ein Kleinwallstädter hatte hier während des Kieser-Trainings seinen Van geparkt. Als er nach dem Training wieder vom dortigen Parkplatz wegfahren wollte, stellte er an seinem Citroen im Bereich der Fahrertüre diverse Beschädigungen fest. Der angerichtete Sachschaden dürfte ca. 1500 Euro betragen.

vd/Polizei Obernburg