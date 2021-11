Mit Fahrzeug gegen Hausfassade: Unbekannter haut ab

Nachträglich gemeldet wurde eine Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitag zwischen 19 und 21 Uhr ereignet hatte. Laut Mitteiler fuhr in dieser Zeit ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Hausfassade eines Mehrparteienhauses in der Bezirksstraße. Der Schaden am Haus wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Beinahe Zusammenstoß mit unbekanntem entgegenkommenden Pkw

Alzenau-Hörstein. Als gegen 22:20 Uhr ein 43 Jahre alter Volvo-Fahrer zwischen Hörstein und Hohl unterwegs war, musste dieser auf Grund eines entgegenkommenden Pkw, der seinerseits auf der Mitte der Fahrbahn fuhr, nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte der 43jährige mit der Leitplanke. Zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, der nach dem Unfall weiter fuhr und bislang unbekannt ist, kam es nicht. Am Pkw des Volvo-Fahrers entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Zusammenstoß mit entgegenkommenden Pkw

Mömbris-Niedersteinbach. Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 39jähriger mit seinem Pkw Opel die Ortsdurchfahrt in Fahrtrichtung Michelbach, als es zur Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Transporter kam. Dieser fuhr weiter in Richtung Mömbris und ist bislang unbekannt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 750 Euro.

Spiegelberührung

Alzenau-Kälberau. In der Bahnhofstraße kam es gegen 12 Uhr zur Spiegelberührung zweier entgegenkommender Pkw. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Zusammenstoß mit geparktem Pkw

Alzenau. Beim Rangieren stieß ein 71jähriger KIA-Fahrer gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Citroen und verursachte ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Polizeiinspektion Alzenau