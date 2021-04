Mit Fahrzeug betrunken von München bis Aschaffenburg unterwegs - Fahrer möglicherweise unfallflüchtig

An einer Tankstelle in der Schönbornstraße stand der schwarze SUV der Marke Daimler G 500 vorne links nur noch auf der Felge. Da der Fahrer sichtlich alkoholisiert wirkte und es bei der Weiterfahrt beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, rief die Zeugin die Polizei.

Die sofort Polizeistreifen konnten das Fahrzeug in der Schillerstraße anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei bestätigte sich der Verdacht, dass der 31-jährige Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Der Fahrer gab an, dass er seine Fahrt am Abend in München angetreten habe. Da das Fahrzeug verschiedene Unfallschäden aufweist, werden Zeugen gesucht, die auf der möglichen Fahrstrecke von München bis Aschaffenburg verdächtige Beobachtungen zum Fahrzeug gemacht haben. Zeugen, die Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Unter Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilgenommen

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Aschaffenburger Müllerstraße am Freitag gegen 22 Uhr wurden bei einem 20-Jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Ohne Fahrerlaubnis mit Auto unterwegs

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein 26-Jähriger Autofahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis stellte sich heraus, dass diese bereits gerichtlich entzogen wurde. Der Schlüssel wurde vor Ort sichergestellt und den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fingerverletzung am Propeller zugezogen

Am Freitagabend, gegen 19.10 Uhr wurde die Polizei Aschaffenburg über eine Fingerverletzung bei einer Passagierin eines Motordrachens am Verkehrslandeplatz Großostheim informiert. Hier verletzte sich eine Dame bei einem Rundflug über Großostheim am Propeller eines Motordrachens. Hier ist der Propeller bauartbedingt nicht gesondert mit einer Schutzvorrichtung versehen. Die Dame wurde zwar vor dem Start auf diese Gefahren hingewiesen, war jedoch über den Wolken offensichtlich so beeindruckt, dass sie dem Piloten ihre Entdeckungen zeigen wollte. Hierbei kam ihr Zeigefinger mit dem drehenden Propeller in Berührung und verletzte die Fingerkuppe schwer. Die Dame wurde zur Versorgung der Handverletzung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und musste dort stationär aufgenommen werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Luftunfallsachbearbeiter der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

