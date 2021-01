Mit einem Monowheel im Würzburger Straßenverkehr

Am 05.01.2021 gegen 17:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Augustinerstraße ein 45- Jähriger auf, der auf dem Gehsteig mit seinem Monowheel unterwegs war. Dieser wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an diesem kein Kennzeichen angebracht war. Zudem ist zum Führen auf öffentlichem Verkehrsgrund eine gültige Fahrerlaubnis notwendig. Auf Aufforderung konnte der 45 - Jährige eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, allerdings fehlte es an der notwendigen Versicherung. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

BMW angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG/Versbach - Am 04.01. 20:30 Uhr stellte eine 31 - Jährige ihren BMW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Kühlenbergstraße ab. Als sie am nächsten Tag gegen 17:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug schaute, musste sie eine starke Beschädigung am Heck feststellen. Die Beschädigung rührt offensichtlich von einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, verließ der Unfallverursacher den Unfallort bislang unbekannt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Hinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2210 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg