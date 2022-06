Mit Drogen in Sulzbach unterwegs

Der Mann wurde wegen der Betäubungsmittelverstöße angezeigt. Eine Begleiterin des Mannes führte verbotenerweise ein sogenanntes Einhandmesser mit sich. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar.

Unfallflucht: Wörth

Am Montag, in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr, hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen Streifschaden an einem geparkten Suzuki in der Ludwigstraße. Die linke Seite des geparkten Autos wurde verkratzt, sodass ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand.

Fahrer unter Drogeneinfluss: Klingenberg

Am Montag, um 17.00 Uhr, wurde ein junger Mann in der Trennfurter Straße unter dem Einfluss von Cannabisprodukten am Steuer erwischt. Bei der Verkehrskontrolle zeigten sich beim Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten, woraufhin eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Fahrer erwarten ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot.

Versuchter Aufbruch eines Transporters: Großwallstadt

In der Zeit vom Freitag, 24.06.22 bis Montag, versuchte ein bislang unbekannter Täter das Schloss der Hecktüre eines geparkten Transporters im Industriering in Großwallstadt aufzubrechen. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0