Mit Drogen in Sulzbach erwischt

Der junge Mann hatte eine Joint und eine geringe Menge Marihuana bei sich. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher. Den Leidersbacher erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Klingenberg

Auch in Klingenberg wurde ein Röllbacher mit einer geringen menge Haschisch erwischt. Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen, da ihn eine süßlich duftende „Aura“ umgab. Die eingesetzte Streife überprüfte hierauf den Mann, der den Beamten mehrere Klemmbeutel mit Haschisch übergab. Insgesamt stellten die Beamten 17 Gramm sicher.

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat, vermutlich zwischen 06.05.2020 17:00 (Mi) - 07.05.2020 11:30 (Do), Am Südhang mit seinem Fahrzeug beim Rangieren oder Vorbeifahren ein Gartentörchen demoliert. Der Besitzer des Grundstückes fand am Donnerstag Vormittag das zerlegte Gartentor total kaputt in einem Gemüsebeet vor. Möglicherweise hat das unfallverursachende Fahrzeug schwarze Farbe. Der von ihm angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Polizei Obernburg/ienc