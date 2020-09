Mit Drogen in Schweinheim erwischt

Die Beamten stellten schnell Ausfallerscheinungen bei dem VW-Fahrer fest, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Da dieser positiv auf THC verlief, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der 20-Jährige musste die Streife mit zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der junge Mann hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Mercedes in Leider zerkratzt



Ein unbekannter Täter verkratzte am Samstag, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr, einen Mercedes. Dieser war auf dem Parkplatz vor der Eissporthalle in der Stadtbadstraße abgestellt und weist nun einen Kratzer über die gesamte Beifahrerseite auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.