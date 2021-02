Mit drei Promille in Arnstein zum Einkaufen gefahren

Um 14:00 Uhr wurde zunächst der Rettungsdienst über eine gestürzte Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Arnstein informiert. Die Rettungssanitäter stellten bei der 46-jährigen Dame, welche beim Laufen über den Parkplatz gestürzt war, nur eine Schürfwunde fest. Da diese keine weitere Behandlung notwendig machte, die Dame aus Arnstein aber kurz zuvor mit dem Auto auf den Parkplatz gefahren war, wurde von einer Streife der Polizei ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 3,0 Promille. Auf Grund dessen wurde im Anschluss daran eine Blutentnahme angeordnet und von einem Arzt bei der Polizei in Karlstadt abgenommen. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkratzt, verbogen und verdreht - 2.500 Euro Schaden

Zellingen. Ein nur zweieinhalb Stunden abgestellter BMW wurde am Donnerstag in Zellingen mutwillig beschädigt. Die 28-jährige Geschädigte hatte ihr Fahrzeug am 18.02.21 zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkam, welches am Point auf Höhe der Hausnummer 4 stand, stellte sie zahlreiche Beschädigungen durch einen oder eine Unbekannte(n) fest. So war der BMW rundherum verkratzt, die Scheibenwischer verbogen und die Außenspiegel waren in falscher Richtung geklappt. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 2.500 Euro. Es wurde Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet

Sollte jemand etwas zu dieser Sache beobachtet haben, bittet die Polizei Karlstadt um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09353 / 9741 - 0.

vd/Polizei Karlstadt