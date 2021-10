Mit dem Roller gestürzt: Vater und Tochter in Esselbach verletzt

Der 42jährige Fahrer war, gegen 14:30 Uhr, auf einem geschotterten Flurweg unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sich der Fahrer eine Gehirnerschütterung zu. Die 9jährige Tochter erlitt mehrere Schürfwunden. Am Roller entstand lediglich geringer Sachschaden durch Lackkratzer, der auf rund 50 € geschätzt wird.

Schwarzangler ertappt

Marktheidenfeld. Bei einer Fischereikontrolle am Sonntagmorgen wurde am Mainkai in Marktheidenfeld ein Schwarzangler ertappt. Ein 36jähriger Mann aus Marktheidenfeld konnte weder einen Angelschein noch die erforderliche Fischereierlaubnis für den Main vorweisen. Die Angelrute wurde eingezogen. Er wird wegen Fischwilderei angezeigt.

sob/Polizei Marktheidenfeld