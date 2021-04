Mit dem Motorrad aus der Kurve geflogen: 19-Jähriger verletzt

Am Freitag befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Main-Spessart die Kreisstraße von Habichsthal kommend in Fahrtrichtung Frammersbach. Er war mit seinem Motorrad der Marke Yamaha unterwegs, verlor im Ausgang einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine und stürzte in den linken Straßengraben. Durch den Aufprall wurde das Motorrad leicht beschädigt; es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Fremdschaden entstand nicht.

Schlimmer erwischte es den Teenager. Er musste durch den Rettungsdienst ins Klinikum Lohr gebracht werden, wo ersten Untersuchungen zufolge Frakturen an zwei Wirbelfortsätzen diagnostiziert wurden.

Den jungen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Er muss mit einem Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Beim Tanken Auto angefahren

Lohr. Am Freitag ereignete sich ein Kleinunfall auf dem Gelände einer Tankstelle in der Rechtenbacher Straße in Lohr. Als der Geschädigte mit seinem Audi an der Zapfsäule stand, befuhr ein 58-Jähriger gegen 15 Uhr das Tankstellengebäude mit seinem Lkw der Marke Citroen und wollte an der gegenüberliegende Zapfsäule tanken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden linken Fahrzeughecks touchierten sich leicht. Am Lkw entstand augenscheinlich kein Schaden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Die eingesetzte Streifenbesatzung tauschte zwecks Schadensregulierung die Personalien aus und verwarnte den Unfallverursacher.

Treppe entwendet

Neustadt. Im Zeitraum zwischen dem 16. und dem 23. April wurde auf dem Campingplatz in Neustadt am Main eine zu einem Wohnmobil gehörende Aluminiumtreppe entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Die Polizeiinspektion erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 09352/8741-0

