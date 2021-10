Mit Blaulicht unterwegs: Verkehrsrowdy verschafft sich freie Fahrt auf A3 bei Aschaffenburg

Ein 63-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr den linken Fahrstreifen der dreispurig ausgebauten Bundesautobahn, als sich ein 25-Jähriger Fahrer eines BMW dem Vorrausfahrenden annäherte. Mittels Lichthupe unterstrich dieser seine Überholabsicht. Hierdurch bedrängt, betätigte der Mercedesfahrer kurzzeitig ein im Fahrzeug befindliches Blaulicht.Im weiteren Verlauf folgten die Kontrolle mit Sicherstellung des Blaulichts, sowie die Verwarnung des Verkehrsteilnehmers.

Auspuffanlage unvollständig, Auto zu tief - Weiterfahrt unterbunden

A3/Weibersbrunn. Am Freitagnachmittag, fiel ein 20 Jahre alter Opel den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg ins Auge bzw. ins Gehör, als dieser die Parkplätze der Rastanlage befuhr.

Am besagten Fahrzeug war der Endschalldämpfer entfernt und im Kofferraum mitgeführt worden. Nach genauerer Inaugenscheinnahme fiel darüber hinaus auf, dass die aufgezogenen Reifen nicht zulässig und auch das Fahrwerk zu tief eingestellt war. Der Fahrer muss sich nun um die Abholung seines Fahrzeugs und sein eigenes Weiterkommen kümmern. Zu diesen Kosten addierts ich ein Bußgeld für das Führen eines Fahrzeugs ohne Betriebserlaubnis.

Zu schnell aufgefahren -Pkw gerammt

A3/Germarkung Alzenau. Mit der Absicht die Bundeautobahn aufzufahren, hatte ein 32-Jähriger Fahrer eines Volvos seine Geschwindigkeit unterschätzt. In der Zufahrt zur Hauptfahrbahn war der Volvo-Fahrer gegen eine auf der Hauptfahrbahn befindlichen Toyota geprallt und hatte diesen ausgehoben. Der Fahrer des Toyotas konnte durch beherztes Gegenlenken ein Überschlagens eines Fahrzeuges verhindern. Als der Toyota jedoch auf die Fahrbahn aufschlug, wurde dieser durch die erheblich beschädigte Vorderradfelge nach rechts auf den Seitenstreifen gezogen. Am Volvo war oberflächlich lediglich ein beschädigter Reifen an der Hinterachse festzustellen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Zufahrt wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme teilweise gesperrt, die Unfallstelle wurde vorangekündigt.

Im Zeitraum der Unfallaufnahme wurde massives Fehlverhalten in Bezug auf die Einfahrvorgänge,sowie nicht angepasste Geschwindigkeit in Anbetracht der örtlichen Gegebenheiten, als auch durch die beigetragene Situation des verkürzten Einfädelungsstreifens, beobachtet.