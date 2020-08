Mit bis zu 75 km/h durch Schweinheim - Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Am Montag, gegen 00:40 Uhr, versuchte sich ein 37-jähriger Rollerfahrer einer Anhaltung in der Spessartstraße zu entziehen. Trotz Anhalte-Signal und Blaulicht entfernte sich der Mann mit Geschwindigkeiten bis zu 75 km/h innerorts. Die Fahrt führte durch Schweinheim bis in die Seebornstraße, wo der Fahrer fast die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Als eine Baustelle die Straße versperrte, fuhr der 37-Jährige auf einen Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hier verlor die Streife den Rollerfahrer aus den Augen.

Eine unterstützende Streife konnte den Verkehrs-Rowdy jedoch in der Sodener Straße wieder aufnehmen. An der Kreuzung zur Aumühlstraße verlor der Mann gänzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte alleinbeteiligt.

Er verletzte sich nur leicht an Arm und Knie und wurde daher gleich festgenommen. Es stellte sich heraus, dass dem Mann bereits behördlich die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem war sein Roller offenbar frisiert und der Fahrer stand unter Drogeneinfluss.

Er wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führte zum Auffinden einer geringen Menge Haschisch. Sowohl das Rauschgift als auch der Roller wurden sichergestellt. Der 37-Jährige hat nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und nach dem Betäubungsmittelgesetz zu rechnen.

Unbekannter Fahrradfahrer stößt Fußgänger und flüchtet

Hösbach. Am Sonntagmorgen, gegen 08:45 Uhr, ging ein 38-jähriger Mann in der Mühlstraße mit seinem Hund spazieren. Als er in Richtung Halfpipe lief, wurde er von einem passierenden Fahrradfahrer angerempelt. Der 38-Jährige stürzte und riss sich hierdurch alle Bänder in der Schulter. Er ging unter Schmerzen nach Hause, wo ihn seine Frau in Empfang nahm. Diese setzte sich nach der SAchverhaltsschilderung ihres Mannes sofort auf ihr Fahrrad und nahm die Verfolgung des Unbekannten Täters auf. Hierbei stürzte die 31-Jährige alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec und zog sich eine Rippenfraktur zu. Die Eheleute begaben sich selbstständig in medizinische Betreuung. Von dem Unbekannten, der zur Tatzeit eine rote Jacke trug, fehlt jede Spur. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Ohne Führerschein in Mainaschaff kontrolliert

Mainaschaff. In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 01:30 Uhr, wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer Im Hofgewann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellte sich raus, dass der junge Mann keinerlei gültige Fahrerlaubnis besitzt, weshalb eine Weiterfahrt sofort unterbunden wurde. Der 19-Jährige hatte den Roller von seinem 21-jährigen Bruder zur Verfügung gestellt bekommen. Nun müssen beide mit einer Anzeige rechnen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg