Mit Beinen in Gartenfräse geraten - 49-Jähriger verletzt sich in Mömbris-Reichenbach

Er wurde durch einen Krankenwagen in Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Aus Unachtsamkeit Auffahrunfall verursacht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Gegen 12.20 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw VW die Kreisstraße AB 25 von Alzenau nach Kahl. Sie übersah, dass zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten, da ein Auto nach links auf den Parkplatz des Meerhofsees abbiegen wollte. Sie fuhr daher auf den wartenden Pkw Ford auf und schob diesen auf den davor stehenden Pkw VW. Hierbei verletzte sich die 40-jährige Unfallverursacherin leicht an der Hand. Sowohl ihr Fahrzeug, als auch der Pkw Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch an dem dritten Pkw wurde die Stoßstange beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 28000 Euro.

Unter Drogeneinfluss zum Bäcker gefahren

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Nachdem sich ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes gegen 7.30 Uhr bei einem Bäcker in der Hanauer Landstraße auffällig verhielt, konnte er auf dem Weg nach Aschaffenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es konnten deutliche Zeichen eines aktuellen Drogenkonsums festgestellt werden. Er bestätigte schließlich vor Fahrtantritt Kokain konsumiert zu haben. Nach einer Blutentnahme wurde der Fahrer aufgrund von Wahnvorstellungen einer ärztlichen Behandlung zugeführt.

Rasierklingen und Kosmetika entwendet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Gegen 09.00 Uhr löste in einem Einkaufsmarkt in der Brentanostraße die akustische Diebstahlssicherung aus. Die Taschen einer 32-jährigen Kundin wurden daraufhin kontrolliert und es stellte sich heraus, dass diese Rasierklingen und Creme im Wert von 15 Euro eingesteckt hatte, ohne zu bezahlen.

Bei Kontrollen Marihuana aufgefunden

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. In der Mainflinger Straße wurden gegen 14.15 Uhr zwei Jugendliche am Main einer Kontrolle unterzogen, da diese beim Erblicken der Streifenbesatzung hektische Bewegungen machten. Es konnte in einer mitgeführten Bauchtasche ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden werden. Er weitere Durchsuchung erbrachte weitere Rauschgiftutensilien. Die Drogen wurden sichergestellt. Den 19-jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Gegen 14.45 Uhr wurden auf Höhe der „Mainperle“ weitere zwei Jugendliche kontrolliert. Bei dem 28-jährigen wurde sofort starker Marihuanageruch festgestellt. In einer mitgeführten Frischhaltebox konnte Marihuana aufgefunden werden. Des Weiteren händigte der Beschuldigte einen Joint und einen Grinder aus.

mci / Quelle: Polizei Alzenau