Mit Auto überschlagen - Opel-Fahrerin leicht verletzt

Die Frau befuhr mit ihrem Opel Mokka gegen 14:40 Uhr die Bundesstraße 8 von Erlenbach kommend in Richtung Marktheidenfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe eines dortigen Parkplatzes nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Hecke zwischen der Bundesstraße und dem Parkplatz. Anschließend fuhr sie quer über den Parkplatz und der Wagen überschlug sich mit geringer Geschwindigkeit auf einer anschließenden Wiese. Dadurch entstand an dem Fahrzeug vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Vier Wildunfälle binnen 24 Stunden im Raum Marktheidenfeld

Lkr. Main-Spessart Drei Rehe und ein Hase kamen bei Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Straßen rund um Marktheidenfeld zu Tode. Die Rehe überquerten am Abend zwischen 21:30 und 22:15 Uhr im Raum Kreuzwertheim/Staatsstraße 2315, Erlenbach und Marktheidenfeld/jeweils auf der Bundesstraße 8 die Fahrbahn. Der Hase lief gegen 05:15 Uhr zwischen Stadelhofen und Urspringen in ein Auto. Das Tier steckte anschließend verendet im Kühlergrill fest und musste in einer Kfz-Werkstatt entfernt werden. Die Summe der Gesamtsachschäden beläuft sich auf 6500 €.

In den nächsten Tagen erblicken die ersten Rehkitze das Licht der Welt. Die Muttertiere sind dann verstärkt auf Nahrungssuche unterwegs. Sterben diese bei einer Kollision mit einem Fahrzeug, verhungern zwangsläufig in der Folge die neugeborenen Rehe.

Daher erneut der Aufruf an alle Fahrzeugführer um erhöhte Aufmerksamkeit vor Wildwechsel in den Abend- und Morgenstunden.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld