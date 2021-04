Darmstadt: Mit Auto auf Angehörige zugefahren - Polizei nimmt 45-Jährigen fest

Nach derzeitigem Stand gehen Staatsanwaltschaft und Polizei unter anderem von

einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aus. Hinreichende Gründe, die eine Vorführung des Mannes vor dem Haftrichter rechtfertigen würden, haben die bisherigen Ermittlungen nicht ergeben. Der 45-Jährige wurde daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntagmorgen (25.04.2021) aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an.



des Polizeipräsidiums Südhessen mkl/Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt unddes Polizeipräsidiums Südhessen