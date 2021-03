Mit altem Versicherungskennzeichen in Geiselbach unterwegs

Am Mittwoch gegen 18:15 Uhr wurde ein 63 jähriger Rollerfahrer auf der Horbacher Straße einer Kontrolle unterzogen, da er noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Seit 01.03.2021 sind die gültigen Versicherungskennzeichen blau. Gegen den 63 Jährigen wurde ein Verfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Außenspiegel abgetreten

Kahl. Am Mittwoch gegen 20:20 Uhr wurde in der Langgasse der linke Außenspiegel eines geparkten Pkw Nissan durch unbekannte Täter abgetreten. Ein aufmerksamer Zeuge sah, kurz nachdem er einen Knall gehört hatte, noch drei Personen, die vom Tatort wegliefen. In der sofort eingeleiteten Fahndung konnte darauf in der Goethestraße ein weiterer Außenspeigel aufgefunden werden, der den dort geparkten Fahrzeugen nicht zugeordnet werden konnte.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen geben können, sowie der weitere bislang unbekannte Geschädigte, an dessen Pkw ein Außenspiegel fehlt, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.