Mit Alkohol auf dem E-Scooter in Marktheidenfeld unterwegs

Bei der durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Der Rollerfahrer muss sich nun auf Grund einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.

Marktheidenfeld. Im Zeitraum vom Freitag bis zum Donnerstag wurde ein grauer Dacia Sandero durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Die Anstoßstelle am Fahrzeug des Geschädigten befindet sich am hinteren linken Kotflügel. Es konnte roter Lackabrieb festgestellt werden. Das beschädigte Fahrzeug wurde im Tatzeitraum in Marktheidenfeld, Lengfurt, Tiefenthal und Wertheim abgestellt. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.





Nach Verkehrsunfall geflohen

Marktheidenfeld. Am Samstagmittag parkte ein Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Georg-Mayr-Straße. Als er nach seinem Einkauf zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken Fahrzeugheck fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

Ladendiebin gefasst

Marktheidenfeld. Am Samstagmittag versuchte eine 23-jährige Frau - ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen - den Kassenbereich eines Verbrauchermarktes am Marktplatz zu passieren. Einer aufmerksamen Verkäuferin fiel dies auf, weshalb sie die Diebin bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Frau war sehr uneinsichtig. Sie fügte der Verkäuferin mit ihren Fingernägeln Schürfwunden am linken Unterarm zu. Bei einer durchgeführten Durchsuchung konnte im mitgeführten Rucksack der 23-Jährigen weiteres Diebesgut aus einem anderen Markt aufgefunden werden. Die Dame muss sich nun auf Grund von Ladendiebstahl und Körperverletzung verantworten.

Wildunfälle

Über das Wochenende ereigneten sich im Dienstbereich der Polizei Marktheidenfeld bis Sonntagmorgen insgesamt vier Wildunfälle. Neben den jeweiligen Fahrzeugführern waren ein Reh, zwei Waschbären, ein Frischling und ein Marder involviert. Es kam bei den Unfällen zu einem Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

mkl/Polizei Marktheidenfeld