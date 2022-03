Über 200 Sachen: Flucht vor Polizei endet an Baum

Haltesignal missachtet

Demnach wollte ihn gegen 7 Uhr zunächst eine Streife auf der A3 in Richtung Würzburg bei der Rastanlage Spessart-Süd kontrollieren. Statt anzuhalten fuhr der mit zwei Personen besetzte VW an der Anschlussstelle Rohrbrunn ab und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Staatsstraße 2312 in Richtung Mespelbrunn. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung auf. Trotz der kurvenreichen Strecke fuhr der flüchtige Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeit von etwa 150 Kilometern pro Stunde. »In der Spitze erreichte das Fluchtfahrzeug sogar knapp über 200 km/h«, heißt es im Polizeibericht.

Festnahme ohne Widerstand

In einer langen Rechtskurve hätten die Täter dann versucht, in einen Waldweg abzubiegen. Dabei kamen sie von der Straße ab und das Auto krachte gegen einen Baum hinter der Böschung. Danach war der VW nur noch Schrott, die beiden unverletzten Fahrzeuginsassen ließen sich widerstandslos durch die Beamten festnehmen. Dabei wurde auch klar, warum der 34-Jährige am Steuer flüchtete: Er gab an, keinen gültigen Führerschein zu besitzen. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

rbb