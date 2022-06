Mit 2 Promille Ampel in Stockstadt umgefahren

Der 40-jährige Fahrer eines Ford Mondeo kam aus Richtung Aschaffenburg und stieß frontal mit der Lichtzeichenanlage zusammen, sodass diese komplett umfiel. Der Unfallverursacher gab zunächst an, aufgrund eines Sekundenschlafes gegen die Ampel gefahren zu sein, im Rahmen der Unfallaufnahme wurde jedoch auch eine Alkoholisierung von knapp 2 Promille festgestellt. Der Sachschaden wird bislang auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses. Die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme und zu Aufräumarbeiten knapp zwei Stunden gesperrt werden. Die Instandsetzung der Lichtzeichenanlage wird wohl mehrere Tage in Anspruch nehmen. Der Fahrer wurde bei dem massiven Anstoß nicht verletzt.

Pkw verkratzt



Aschaffenburg. Am Samstag, zwischen 09:10 Uhr und 11:00 Uhr, wurde ein neuer VW T-Roc im Parkhaus der Stadthalle in der Treibgasse durch einen bislang unbekannten Täter mit einem tiefen Kratzer versehen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.



Handtasche aus Pkw gestohlen

Aschaffenburg. Vermutlich am Freitag, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, wurde aus einem „Am Floßhafen" abgestellten blauen Daihatsu eine Handtasche entwendet. Neben diversen Karten befanden sich auch 150 Euro Bargeld im Geldbeutel. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden

Hösbach. Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 12:00 Uhr, wurde „Am Birkes" ein ordnungsgemäß geparkter Peugeot von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Sachschaden am Frontstoßfänger wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Stockstadt. Am Sonntag, kurz nach 00:00 Uhr wurde der Polizei Aschaffenburg eine aktuelle Sachbeschädigung im Bereich der Obernburger Straße mitgeteilt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte zwei männliche Personen beobachten, die mit Graffiti eine Garagenwand, mehrere Stromkästen und ein Werbeschild beschmierten. Er konnte die beiden zunächst verfolgen, verlor dann jedoch ihre Spur. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, deswegen bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um weitere Zeugenhinweise unter der Tel.: 06021/857-2230. Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf knapp 1000,- Euro geschätzt.

Einbruch in Geräteschuppen



Mainaschaff. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Geräteschuppen des Kindergartens in der Gebrüder-Grimm-Straße aufgebrochen. Der Sachschaden an der Türe des Schuppens beträgt ca. 300,- Euro, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

mkl/Polizei Aschaffenburg