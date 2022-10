Mit 1,8 Promille über den Aschaffenburger Westring

Nach der Mitteilung über einen Schlangenlinienfahrer in der Nacht zum Sonntag konnte der genannte Pkw bei Eintreffen der Streife verunfallt festgestellt werden. Der 34-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der 34-Jährige mit seinem Dodge am Sonntag, gegen 04:55 Uhr, den Westring, als er kurz vor der Adenauerbrücke über eine Verkehrsinsel fuhr und mit seinem Pkw rund 50 Meter später mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Das Fahrzeug war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Beim Eintreffen der Streife konnte bei dem 34-jährigen Litauer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,8 Promille. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Zahlung einer durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg festgelegten Sicherheitsleistung wurde der Mann entlassen.

Die Polizei wurde vor Ort durch die Feuerwehr Aschaffenburg, die sich um die auslaufenden Betriebsstoffe auf der Fahrbahn kümmerte, unterstützt.

Mitteilung über „seltsame Fahrmanöver" - 24-Jährige fährt mit rund 1,7 Promille

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht zum Montag ging bei der Aschaffenburger Polizei die Mitteilung über einen auffällig fahrenden Pkw im Bereich der Friedrichstraße ein. Die alkoholisierte Fahrzeugführerin konnte mit ihrem Audi im Anschluss gestoppt werden. Der Führerschein der 24-Jährigen wurde sichergestellt.

In der Nacht zum Montag, gegen Mitternacht, erhielt die Polizeiinspektion Aschaffenburg die Mitteilung über einen Pkw, welcher in der Friedrichstraße durch „seltsame Fahrmanöver" auffallen würde. Der Audi konnte durch eine Streife in der Herrleinstraße gestoppt werden. Bei der 24-jährigen Fahrerin konnte bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein anschließender freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,7 Promille. Dies hatte für die Frau eine Blutentnahme, die Sicherstellung ihres Führerscheins sowie ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheit im Verkehr zur Folge.

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingestiegen und haben Bargeld und Schmuck entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Aschaffenburg geführt, die nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung hoffen.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Wohnhaus in der Hertzstraße zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, ereignet. Die Unbekannten stiegen gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein und entwendeten letztendlich Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-1733 entgegen.

Schaufensterscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Wochenendes hat ein Unbekannter die Schaufensterscheiben einer Galerie in der Stiftsgasse beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der entstandene Sachschaden, der am Sonntagnachmittag festgestellt werden konnte, beläuft sich auf rund 750 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unbekannter öffnet Paketlieferung - Zeugen gesucht

ALZENAU, OT HÖRSTEIN. Im Laufe des Samstagnachmittags hat ein Unbekannter die Paketlieferung eines 47-Jährigen geöffnet und hat das darin befindliche Mobiltelefon entwendet. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nachdem der 47-jährige Anwohner nicht zu Hause war, wurde seine Paketlieferung nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 14:00 Uhr durch den Paketdienst im Hof des Anwesens abgelegt. Als der Mann gegen 16:30 Uhr nach Hause kam, war das Paket aufgerissen und das bestellte Mobiltelefon im Wert von 2.000 Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

rbb/Polizeibericht für den Kreis Aschaffenburg