Mit 1,7 Promille bei Gemünden unterwegs

Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde ein Alkotest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 1,7 Promille ergab, musst sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die 51-jährige Frau wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Am Dienstagmorgen gegen 06.25 Uhr erfasste ein 28-jähriger Autofahrer beim Befahren der Staatsstraße 2303 von Schaippach in Richtung Rieneck einen Fuchs. Das Tier wurde hierbei getötet. Am Pkw VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

vd/Polizei Gemünden