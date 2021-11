Mit 1,68 Promille am Steuer: Unfall in Lohr

Am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr wurde der Polizei Lohr durch Zeugen ein Unfall auf der Westtangente in Lohr mitgeteilt. Ein Pkw, besetzt mit zwei Männern im Alter von 26 und 24 Jahren, fuhr auf der Westtangente in Richtung Marktheidenfeld. Auf Höhe der Einfahrt „Zur Alm“ kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dann über den Treppenabgang der Unterführung Lehmskaute auf den dortigen Parkplatz geschleudert. Dort kam der Pkw dann auf dem Dach zum Liegen.

An der Unfallstelle stellte sich schnell heraus, warum es zu dem Unfall gekommen war. Der Fahrer und sein Beifahrer standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Beim Fahrer zeigten sich zudem noch Anzeigen für Drogenkonsum. Bei Fahrer ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,68 Promille. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und vom BRK in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr Lohr half bei der Bergung des Pkw und der Sicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle. Da das Geländer des Treppenabganges und ein Straßenlaterne beschädigt waren, wurde der Bauhof der Stadt Lohr verständigt. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und anderer Delikte.

Illegal asbesthaltige Dachplatten im Wald entsorgt

Ruppertshütten. Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei Lohr durch den Revierleiter der Bayerischen Staatsforsten darüber informiert, dass Unbekannte zwischen Ruppertshütten und der Bayerischen Schanz eine größere Menge Dachplatten abgeladen haben. Die Abladestelle befindet sich auf einem parallel zu Kreistrasse verlaufenden Waldweg in der Forstabteilung „Hüttgrund“. Die Spurenlage vor Ort deutet daraufhin, dass ein Pkw mit Anhänger benutzt wurde. Die Dachplatten waren fein säuberlich auf eine Europallette sortiert worden. Da anzunehmen ist, dass die Platten Asbest enthalten, wurde die Sachbearbeitung von der Wasserschutzpolizei Würzburg übernommen.

Polizei Lohr/mm