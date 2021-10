Missbrauch von Brandmelder in Aschaffenburger City-Galerie

Die Feuerwehr Aschaffenburg musste ausrücken, um festzustellen, dass die Nothilfeeinrichtung offensichtlich missbräuchlich benutzt wurde. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat nun die Ermittlungen gegen die noch unbekannte Person aufgenommen.

Bei Kontrolle Betäubungsmittel gefunden

Schweinheim. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg kontrollierte am Mittwoch in der Nacht ein verdächtiges Fahrzeug in der Ebersbacher Straße. Der 21-jährige Fahrzeugführer stieg beim Erblicken der Polizeibeamten sofort aus seinem geparkten Auto aus und lief auf diese zu. Der Grund hierfür wurde schnell klar. Aus dem Fahrzeuginneren konnte deutlicher Marihuanageruch wahrgenommen werden. Unter dem Auto fand man anschließend den Rest eines Joints und eine geringe Menge Haschisch.

Kreis Aschaffenburg

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Hösbach. In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde ein in der Lilienstraße im Ortsteil Wenighösbach geparkter blauer VW durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Fahrzeughalter stellte einen langen Kratzer an der Fahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden wird mit knapp 1.000 Euro beziffert.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg