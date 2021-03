Mini kollidiert mit Lastwagen in Kleinheubach - 22-Jähriger verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kleinheubach wurde ein Minifahrer leicht verletzt.

Verkehrsunfall in Kleinheubach

Gegen 9 Uhr fuhr der 22-Jährige mit seinem Mini von Kleinheubach kommend auf die Staatsstraße in Richtung der Kreisverkehrs. Hierbei übersah er vermeintlich einen von der Mainbrücke kommenden Lastwagen. Der Fahrer des mit Lebensmitteln beladenen Sattelzugs kam nicht rechtzeitig zum Stehen. Der Laster prallte in die Front des Mini. Durch den Zusammenstoß kam der Mini nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Gehweg gegen einen Betonblock.

Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, musste der 22-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Mini entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Lastwagen-Fahrer konnte die Fahrt eigenständig fortsetzen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Schaden auf über 10.000 Euro summieren. Die Feuerwehr Kleinheubach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Kurz nach 10 Uhr war die Fahrbahn wieder geräumt.

Ralf Hettler