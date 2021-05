"Mini"-Emblem von Fahrzeug geklaut

Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Steubenstraße geparkt. Der Mini wurde in Höhe mehrerer hundert Euro beschädigt, da der Täter einen spitzen Gegenstand zur Entfernung der Zeichen verwendete und hierdurch den Lack beschädigte.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unbekannter Täter stiehlt mehrere Gegenstände aus Auto

Haibach. Im Zeitraum von Dienstag, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 06 Uhr nahm ein unbekannter Täter eine Ledergeldbörse und einen Rucksack aus einem Pkw Skoda. Dieser stand in der Fischergasse geparkt. Der Eigentümer fand bei der Absuche des näheren Umfeldes mehrere Gegenstände, die sich zuvor in dem Rucksack befanden. Der unbekannte Täter legte so ein Art Spur, welcher der Bestohlene folgte. Am Ende fand er seinen Rucksack am Straßenrand. Daraus fehlten jedoch ein Tablet und eine Sonnenbrille. Wie der Täter in das Fahrzeug kam und wie hoch der Beuteschaden ist, gilt es noch zu ermitteln.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg