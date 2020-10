Miltenberger Rinder: Jäger erschießt Jungbullen an Straße

Verkehrsteilnehmer hätten das bis dato verschollene Tier am Freitagabend im Bereich Kleinheubach entdeckt, der Besitzer habe das unverletzte Rind mit Unterstützung der Polizei Miltenberg eingefangen.

Am Sonntag dann die betrübliche Nachricht: Eines der Tiere war am Samstag doch erschossen worden. Laut Katharina Hohmann von der Miltenberger Polizei war ein Jungbulle erneut ausgebüxt. Ein Spaziergänger entdeckte ihn unmittelbar an der Kreisstraße Richtung Mainbullau, heißt es im Polizeibericht. Da das Tier sehr erregt war und eine konkrete Gefahr für den Straßenverkehr bestand, rief die Polizei einen Jäger zu Hilfe. Dieser erlegte den Jungbullen.

Die Kripo ermittelt unterdessen weiter zur Ursache des Feuers, das am Montag gegen 23 Uhr im Miltenberger Altstadtweg ausbrach. Nach derzeitigem Stand der Untersuchungen müsse der Sachbearbeiter davon ausgehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, heißt es in einer weiteren Meldung der Polizei. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen, die zur Klärung des Falles beitragen können.

Katrin Filthaus